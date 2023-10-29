Ларионов о 2:1 с «Барысом»: «Нервная концовка. Мы хорошая команда, должны доводить дело до победы без проблем. Но иногда случается потеря фокуса»

Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче против «Барыса» (2:1).

«Болельщики « » поддержали команду после двух непростых периодов. Команда вернулась в игру и была нервная концовка для нас.

Хочу поздравить наших ребят с победой. Для нас это начало длинной выездной серии, рады, что начали с победы.

Что случилось в «Торпедо» в третьем периоде? Мы не даем скучать болельщикам! Хорошая команда – а мы являемся хорошей командой – должна доводить дело до победы без проблем. Но иногда случается потеря фокуса, концентрации. Начинаешь делать ошибки, которые потом оборачиваются голом.

Не получилось целостной игры, дали возможность «Барысу» вернуться в игру и нагнетать моменты. Если оценить матч целиком – мы сыграли хороший матч», – сказал главный тренер « » .