Ларионов о 2:1 с «Барысом»: «Нервная концовка. Мы хорошая команда, должны доводить дело до победы без проблем. Но иногда случается потеря фокуса»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Барыс Sports.ru - Казахстан Хоккей

Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче против «Барыса» (2:1).

«Болельщики «Барыса» поддержали команду после двух непростых периодов. Команда вернулась в игру и была нервная концовка для нас.

Хочу поздравить наших ребят с победой. Для нас это начало длинной выездной серии, рады, что начали с победы.

Что случилось в «Торпедо» в третьем периоде? Мы не даем скучать болельщикам! Хорошая команда – а мы являемся хорошей командой – должна доводить дело до победы без проблем. Но иногда случается потеря фокуса, концентрации. Начинаешь делать ошибки, которые потом оборачиваются голом.

Не получилось целостной игры,  дали возможность «Барысу» вернуться в игру и нагнетать моменты. Если оценить матч целиком – мы сыграли хороший матч», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

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3 комментария

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Саня52
Игорь Николаевич! Скажите Гуске,что нечего ему делать за воротами при наличии собственных защитников там же. Сам себе привёз и лишил себя "сухаря"🤔
+3
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k.vlad
Я люблю Игоря Ларионова, в хорошем смысле этого слова, но хватит его хвалить, как тренера, он ничего не завоевал, чё здесь хвалить?
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Матроскин52
Рабочая победа нашей молодой команды! В третьем подсели, да и Барыс здорово прибавил! С хорошим началом выездной серии!
+1
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