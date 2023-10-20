Ларионов оштрафован на 300 тысяч рублей после поражения от «Сибири». Тренер «Торпедо» сказал, что «арбитраж сработал непрофессионально»

Теги Сибирь Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

КХЛ оштрафовала Игоря Ларионова за критику судейства.

Главный тренер «Торпедо» оштрафован на 300 тысяч рублей за обсуждение работы арбитров по итогам матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:5 Б).

На пресс-конференции после игры Игорь Ларионов заявил: «Пару раз арбитраж сработал непрофессионально, скажу честно. Вы все это видели».

Наибольший резонанс в этом матче вызвали два эпизода – силовой прием, выполненный Николаем Прохоркиным против Василия Атанасова, а также незасчитанный гол Игоря Ларионова-младшего во втором периоде.

5 комментариев

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Ilia Tikhonov
За правду приходится платить
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e.d.a.
В нашей стране правду опасно говорить...
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Матроскин52
Ошибки арбитров были явными! Теперь пусть Анисимов расскажет о наказании арбитров! Или что происходит в судейском корпусе остается в судейском корпусе?
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Александр Колосов
Само забавное то, что если ошибки судей будут признаны комиссией, штраф Профессору все равно останется в силе
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Machine Head
Удаление Ларионова на две минуты это просто позор . Получается , что тренер во время игры не имеет право поинтересоваться мнением арбитра. Ну и два удаления у меня вызвали вопрос на Атанасове, где очевидные 5 плюс 20 и в овертайме чистая подножка в своей зоне со стороны Сибири. А ведь игра четыре на три и пять на четыре это две большие разницы . На мой взгляд предвзятое судейство.
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