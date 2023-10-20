Ларионов оштрафован на 300 тысяч рублей после поражения от «Сибири». Тренер «Торпедо» сказал, что «арбитраж сработал непрофессионально»

КХЛ оштрафовала Игоря Ларионова за критику судейства.

Главный тренер « » оштрафован на 300 тысяч рублей за обсуждение работы арбитров по итогам матча Фонбет чемпионата против « » (4:5 Б).

На пресс-конференции после игры заявил: «Пару раз арбитраж сработал непрофессионально, скажу честно. Вы все это видели».

Наибольший резонанс в этом матче вызвали два эпизода – силовой прием, выполненный Николаем Прохоркиным против Василия Атанасова, а также незасчитанный гол Игоря Ларионова-младшего во втором периоде.