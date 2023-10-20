Ларионов оштрафован на 300 тысяч рублей после поражения от «Сибири». Тренер «Торпедо» сказал, что «арбитраж сработал непрофессионально»
КХЛ оштрафовала Игоря Ларионова за критику судейства.
Главный тренер «Торпедо» оштрафован на 300 тысяч рублей за обсуждение работы арбитров по итогам матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:5 Б).
На пресс-конференции после игры Игорь Ларионов заявил: «Пару раз арбитраж сработал непрофессионально, скажу честно. Вы все это видели».
Наибольший резонанс в этом матче вызвали два эпизода – силовой прием, выполненный Николаем Прохоркиным против Василия Атанасова, а также незасчитанный гол Игоря Ларионова-младшего во втором периоде.
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