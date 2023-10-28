Ларионов о 4:2 с «Автомобилистом»: «Команда играла разнообразно. Мы просили ребят играть предельно внимательно и жестко, но не переставать творить»

Теги Автомобилист Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов подвел итоги матча с «Автомобилистом» (4:2).

«Думаю, спектакль сегодня удался. «Автомобилист» создавал нам трудности через острые контратаки. Приятно, что тройка Василий Атанасов – Максим Летунов – Никита Артамонов получает удовольствие от игры. Но была командная победа.

Соглашусь, что команда играла разнообразно. Мы просили ребят играть предельно внимательно и жестко, но не переставать творить. Когда ты улыбаешься, то и игра тебе улыбается. После первого периода сделали ремарки по поводу командной дисциплины, чтобы временные отрезки на льду были по 36-40 секунд. Игроки должны знать тот уровень усталости, когда пора меняться», – сказал главный тренер «Торпедо».

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2 комментария

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Матроскин52
Это была хорошая победа! Парни бились! Артамонов - красавчик, пока лучшая игра в сезоне! И вообще тройка Летунова - в огне! Болельщики довольны! Профессор счастлив! Верим в команду!
+1
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appletest
applesportstest@gmail.com
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