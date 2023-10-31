Ларионов о 2:3: «Победа «Авангарда» заслужена, они хотели больше. Не было зрелого, правильного хоккея со стороны «Торпедо»

Теги Авангард Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о поражении от «Авангарда».

Команда из Нижнего Новгорода проиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

«Соперника с победой и хорошей игрой. С такой поддержкой и при такой аудитории приятно играть. Нашу команду похвалю за те усилия, которые она приложила в течение всего матча, сумела сравнять счет. К сожалению, в концовке совершили ошибку на скамейке, выпустили лишнего игрока.

Победа «Авангарда» заслужена, они хотели больше. Наверное, нам есть над чем поработать. По желанию претензий быть не может. Хоккей – это профессия игрока, тут не может быть такого, что желание есть или нет. Тут больше страсть, насколько ты хочешь быть лучше соперника в любом отрезке, вот этого не хватило, не знаю почему.

Начало игры было очень хорошее, активно начали, повели в счете, а перелом наступил, когда два подряд удаления случились у нас, ритм игры сломался. Какое-то время приходили в себя. В целом рваная игра получилась, немножко не характерная для «Торпедо». Не было зрелого, правильного хоккея с нашей стороны», – сказал Ларионов.

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4 комментария

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pizzatcarizza
Поскорее бы Коваленко и Гонч вернулись,не тянет молодежь такие матчи пока что. А омичей с победой, круто сыграли!
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Виктор Попов
Ответ Габорик
Ждал от Торпедо гораздо большего, на деле только в первом периоде шло что-то осмысленное. Плюс никакое большинство, 53 секунды 5 на 3 очень грустно выглядело. Да, в конце навалились, даже штанги были, но даже на фоне такого (никакого) Авангарда выглядели слабо.
Такой никакой Авангард второй раз раскатал Торпеду
+1
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0
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Габорик
Ответ Виктор Попов
Такой никакой Авангард второй раз раскатал Торпеду
Раскатал? Смотрел оба матча, в Нижнем было куда содержательнее от Авангарда, плюс Вася что-то съел, а сегодня тоска. Даже против непривычно невыразительного Торпедо
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