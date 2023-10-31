Ларионов о 2:3: «Победа «Авангарда» заслужена, они хотели больше. Не было зрелого, правильного хоккея со стороны «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о поражении от «Авангарда».

Команда из Нижнего Новгорода проиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

«Соперника с победой и хорошей игрой. С такой поддержкой и при такой аудитории приятно играть. Нашу команду похвалю за те усилия, которые она приложила в течение всего матча, сумела сравнять счет. К сожалению, в концовке совершили ошибку на скамейке, выпустили лишнего игрока.

Победа « » заслужена, они хотели больше. Наверное, нам есть над чем поработать. По желанию претензий быть не может. Хоккей – это профессия игрока, тут не может быть такого, что желание есть или нет. Тут больше страсть, насколько ты хочешь быть лучше соперника в любом отрезке, вот этого не хватило, не знаю почему.

Начало игры было очень хорошее, активно начали, повели в счете, а перелом наступил, когда два подряд удаления случились у нас, ритм игры сломался. Какое-то время приходили в себя. В целом рваная игра получилась, немножко не характерная для « ». Не было зрелого, правильного хоккея с нашей стороны», – сказал .