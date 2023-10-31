Кожевников о предварительном допуске России на ОИ‑2026: «Верить ИИХФ нельзя. Сегодня сказали так, завтра – по‑другому, какая это лояльность?»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Александр Кожевников олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников призвал не верить ИИХФ после заявления о сборной России.

Международной федерации хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026.

«Потом они еще что‑то придумают. Мысль на выдумке хороша, но верить надо, когда уже поедем и будем чувствовать себя нормально на Олимпиаде. Они же сами не знают, что творят.

Какая это лояльность? Сегодня сказали так, завтра скажут по‑другому, каждый день что‑то меняют. Верить им нельзя», – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году.

Сообщалось, что ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 в апреле 2024 года.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года.

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2 комментария

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Oleg Olegov
Ну рано еще Кожеве такие вопросы задавать, ему надо вечером набирать, когда он уже полон, так сказать, идей и мыслей.
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maxhonda
"Какая это лояльность? Сегодня сказали так, завтра скажут по‑другому, каждый день что‑то меняют. Верить им нельзя», – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников"

Как хочется этот абзац вырвать из контекста))
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-1
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