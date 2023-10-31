Кожевников о предварительном допуске России на ОИ‑2026: «Верить ИИХФ нельзя. Сегодня сказали так, завтра – по‑другому, какая это лояльность?»
Александр Кожевников призвал не верить ИИХФ после заявления о сборной России.
Международной федерации хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026.
«Потом они еще что‑то придумают. Мысль на выдумке хороша, но верить надо, когда уже поедем и будем чувствовать себя нормально на Олимпиаде. Они же сами не знают, что творят.
Какая это лояльность? Сегодня сказали так, завтра скажут по‑другому, каждый день что‑то меняют. Верить им нельзя», – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.
Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году.
Сообщалось, что ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 в апреле 2024 года.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года.
Как хочется этот абзац вырвать из контекста))