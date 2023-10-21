Гендиректор «Салавата» о 4:3 с «Северсталью»: «Сегодня хотелось поделиться очками с соперником. Приглашение Аймурзина на Матч звезд КХЛ – в копилку уфимского хоккея»

Теги Салават Юлаев Северсталь КХЛ Матч звезд КХЛ Данил Аймурзин Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата» высказался о победе над «Северсталью» (4:3) .

Уфимцы забросили победную шайбу на 60-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Сложно входили в игру после перерыва. Игра лиги меняется. Пытаемся не отстать от нее. Времени для перестройки нет ни у одной из команд.

Сегодня был тот матч, когда хотелось поделиться очками с соперником. Наш Данил Аймурзин – большой молодец. Приглашение на Матч звезд – в копилку уфимского хоккея.

Летим в Минск с очнувшимся игровым настроением», – написал Ринат Баширов в своем телеграм-канале. 

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