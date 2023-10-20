Козырев о 3:4 от «Салавата»: «Северсталь» контролировала игру весь матч. Могли забить намного больше, чем три гола»

Теги Салават Юлаев Северсталь Андрей Козырев КХЛ Александр Самонов Хоккей

Андрей Козырев считает, что «Северсталь» контролировал матч против «Салавата Юлаева».

«Северсталь» уступила со счетом 3:4 в матче чемпионата КХЛ.

– На протяжении всего матча мы контролировали игру. Было преимущество, в особенности, во втором периоде.

Но мы не смогли реализовать эти моменты. Здорово играл Саша Самонов. Оставлял команду в игре. В концовке мы пропустили две контратаки. Получили голы.

– С начала сезона вы говорите про волнообразность игры команды. Сегодня как раз тот случай?

– Скорее всего, здорово сыграл вратарь. Мы могли забить намного больше, чем три гола.

– Кроме третьего и четвертого голов, вы пропускали именно в те отрезки, когда доминировали. Как правильно реагировать на такие пропущенные голы и насколько это удалось команде?

– Не допускать ошибки, контратаки. Если во втором периоде соперник добрался до наших ворот два раза, мы и пропустили две шайбы.

– Как реагирует команда на такое поражение, когда, казалось бы, отличный матч по всем компонентам? Совсем без набранных очков.

– Конечно, ребята молодые, расстраиваются. Нужно продолжать дальше работать, играть, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий