Козырев о 3:4 от «Салавата»: «Северсталь» контролировала игру весь матч. Могли забить намного больше, чем три гола»

Андрей Козырев считает, что «Северсталь» контролировал матч против «Салавата Юлаева».

« » уступила со счетом 3:4 в матче чемпионата .

– На протяжении всего матча мы контролировали игру. Было преимущество, в особенности, во втором периоде.

Но мы не смогли реализовать эти моменты. Здорово играл Саша Самонов. Оставлял команду в игре. В концовке мы пропустили две контратаки. Получили голы.

– С начала сезона вы говорите про волнообразность игры команды. Сегодня как раз тот случай?

– Скорее всего, здорово сыграл вратарь. Мы могли забить намного больше, чем три гола.

– Кроме третьего и четвертого голов, вы пропускали именно в те отрезки, когда доминировали. Как правильно реагировать на такие пропущенные голы и насколько это удалось команде?

– Не допускать ошибки, контратаки. Если во втором периоде соперник добрался до наших ворот два раза, мы и пропустили две шайбы.

– Как реагирует команда на такое поражение, когда, казалось бы, отличный матч по всем компонентам? Совсем без набранных очков.

– Конечно, ребята молодые, расстраиваются. Нужно продолжать дальше работать, играть, – сказал главный тренер «Северстали» .