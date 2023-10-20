Гендиректор «Салавата»: «У Ливо травма верхней части тела. По прогнозу врачей, он не пропустит ближайшее «Зеленое дерби»

Гендиректор «Салавата» высказался о травме форварда Джоша Ливо.

30-летний канадец не поехал с уфимским клубом на выездную серию. В 2 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ он набрал 3 (2+1) очка.

«Много вопросов в моих закрытых комментариях по поводу . У него действительно травма верхней части тела.

Джош мог бы поехать с командой на выездную серию. Но доктора посчитали, что существует риск осложнения травмы, при котором сроки восстановления были бы значительные.

Поэтому Джош остался в Уфе. Он тренируется и проходит необходимый курс лечения. По прогнозу врачей, ближайшее «Зеленое дерби» (домашний матч с «Ак Барсом» 2 ноября – прим. Sports.ru) он не пропустит», – написал в своем телеграм-канале.