Гендиректор «Салавата»: «У Ливо травма верхней части тела. По прогнозу врачей, он не пропустит ближайшее «Зеленое дерби»

Теги Салават Юлаев травмы КХЛ Джош Ливо Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата» высказался о травме форварда Джоша Ливо.

30-летний канадец не поехал с уфимским клубом на выездную серию. В 2 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ он набрал 3 (2+1) очка. 

«Много вопросов в моих закрытых комментариях по поводу Джоша Ливо. У него действительно травма верхней части тела.

Джош мог бы поехать с командой на выездную серию. Но доктора посчитали, что существует риск осложнения травмы, при котором сроки восстановления были бы значительные.

Поэтому Джош остался в Уфе. Он тренируется и проходит необходимый курс лечения. По прогнозу врачей, ближайшее «Зеленое дерби» (домашний матч с «Ак Барсом» 2 ноября – прим. Sports.ru) он не пропустит», – написал Ринат Баширов в своем телеграм-канале. 

 

2 комментария

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Ачиваков Марат
Это уже походит на черный юмор. Был один Джош, который полторы игры за сезон отиграл, вот еще один.
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Shaiba Bash
Хотелось бы, чтобы скорее вылечился
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