Козлов о победе над «Северсталью»: «Салават» попал под быструю команду – было непросто. 4-дневная пауза, удаления ломали ритм игры, Самонов сыграл отлично»

Виктор Козлов прокомментировал победу над «Северсталью».

« » выиграл со счетом 4:3 в матче чемпионата .

– Тяжелый матч для нас. Соперник создал много трудностей. Быстрая команда, но мы выстояли, ребята молодцы.

Много было удалений, большой объем работы в меньшинстве, Александр Самонов отлично сыграл.

– В первом периоде у « » владела преимуществом, но не смогла забить. Как это объясните?

– У них молодая быстрая команда. Нам было непросто. Много удалений, которые ломали ритм игры.

Ребята, которые играют в большинстве, сидели. Много работы у тех, кто выходит в меньшинстве. Удаления – не проблема.

У нас была четырехдневная пауза. Мы попали под быструю команду, надо было быстро принимать решения. Из-за этого было много брака, чем пользовалась «Северсталь».

– Пауза негативно повлияла на команду?

– Когда после паузы попадаешь на быструю команду, еще и болельщики гонят вперед, – это было ожидаемо.

– Как собирались на третий период?

– Начали двигаться, бежать, были четкие передачи. Добавили движение в третьем периоде.

– Как оцените в целом отрезок в первом периоде, когда было много удалений?

– На мой взгляд, команда должна хладнокровно играть как в атаке, так и в обороне.

Когда играешь с быстрой командой, приходится больше играть в обороне. Это опыт, который приходит с играми, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» .