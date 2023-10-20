Козлов о победе над «Северсталью»: «Салават» попал под быструю команду – было непросто. 4-дневная пауза, удаления ломали ритм игры, Самонов сыграл отлично»
Виктор Козлов прокомментировал победу над «Северсталью».
«Салават Юлаев» выиграл со счетом 4:3 в матче чемпионата КХЛ.
– Тяжелый матч для нас. Соперник создал много трудностей. Быстрая команда, но мы выстояли, ребята молодцы.
Много было удалений, большой объем работы в меньшинстве, Александр Самонов отлично сыграл.
– В первом периоде у «Северсталь» владела преимуществом, но не смогла забить. Как это объясните?
– У них молодая быстрая команда. Нам было непросто. Много удалений, которые ломали ритм игры.
Ребята, которые играют в большинстве, сидели. Много работы у тех, кто выходит в меньшинстве. Удаления – не проблема.
У нас была четырехдневная пауза. Мы попали под быструю команду, надо было быстро принимать решения. Из-за этого было много брака, чем пользовалась «Северсталь».
– Пауза негативно повлияла на команду?
– Когда после паузы попадаешь на быструю команду, еще и болельщики гонят вперед, – это было ожидаемо.
– Как собирались на третий период?
– Начали двигаться, бежать, были четкие передачи. Добавили движение в третьем периоде.
– Как оцените в целом отрезок в первом периоде, когда было много удалений?
– На мой взгляд, команда должна хладнокровно играть как в атаке, так и в обороне.
Когда играешь с быстрой командой, приходится больше играть в обороне. Это опыт, который приходит с играми, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
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