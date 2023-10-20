Козлов о победе над «Северсталью»: «Салават» попал под быструю команду – было непросто. 4-дневная пауза, удаления ломали ритм игры, Самонов сыграл отлично»

Теги Салават Юлаев Северсталь Виктор Козлов КХЛ Александр Самонов Хоккей

Виктор Козлов прокомментировал победу над «Северсталью».

«Салават Юлаев» выиграл со счетом 4:3 в матче чемпионата КХЛ.

– Тяжелый матч для нас. Соперник создал много трудностей. Быстрая команда, но мы выстояли, ребята молодцы.

Много было удалений, большой объем работы в меньшинстве, Александр Самонов отлично сыграл. 

– В первом периоде у «Северсталь» владела преимуществом, но не смогла забить. Как это объясните?

– У них молодая быстрая команда. Нам было непросто. Много удалений, которые ломали ритм игры.

Ребята, которые играют в большинстве, сидели. Много работы у тех, кто выходит в меньшинстве. Удаления – не проблема.

У нас была четырехдневная пауза. Мы попали под быструю команду, надо было быстро принимать решения. Из-за этого было много брака, чем пользовалась «Северсталь».

– Пауза негативно повлияла на команду?

– Когда после паузы попадаешь на быструю команду, еще и болельщики гонят вперед, – это было ожидаемо.

– Как собирались на третий период?

– Начали двигаться, бежать, были четкие передачи. Добавили движение в третьем периоде.

– Как оцените в целом отрезок в первом периоде, когда было много удалений?

– На мой взгляд, команда должна хладнокровно играть как в атаке, так и в обороне.

Когда играешь с быстрой командой, приходится больше играть в обороне. Это опыт, который приходит с играми, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Барвинский
С победой!!! Сыграли до конца!!! Но столько большинства давать нельзя, просто катострофа....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий