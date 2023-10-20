Мичков, Порядин, Гребенкин, Гутик, Аймурзин и Джозефс выбраны на Матч звезд КХЛ по итогам голосования журналистов

Названы еще 12 хоккеистов, которые примут участие в Матче звезд КХЛ.

Завершилось голосование журналистов по выбору игроков на Фонбет Матч звезд КХЛ. Ранее 16 игроков были выбраны болельщиками.

Остальных участников выберет лига.

Дивизион Боброва

(« », третий Матч Звезд), (« », дебютант), (СКА, второй Матч Звезд).

Дивизион Тарасова

Ярослав Лихачев (« », второй Матч Звезд), (« », дебютант), («Северсталь», дебютант).

Дивизион Харламова

Никита Гребенкин (« », дебютант), Трой Джозефс («Лада», дебютант), Максим Шабанов («Трактор», дебютант).

Дивизион Чернышева

Даниил Гутик («Адмирал», дебютант), Николай Прохоркин («Сибирь», второй Матч Звезд), Райли Барбер («Барыс», дебютант).

Матч звезд КХЛ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря.