Мичков, Порядин, Гребенкин, Гутик, Аймурзин и Джозефс выбраны на Матч звезд КХЛ по итогам голосования журналистов

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Названы еще 12 хоккеистов, которые примут участие в Матче звезд КХЛ.

Завершилось голосование журналистов по выбору игроков на Фонбет Матч звезд КХЛ. Ранее 16 игроков были выбраны болельщиками.

Остальных участников выберет лига. 

Дивизион Боброва

Павел Порядин («Спартак», третий Матч Звезд), Матвей МичковСочи», дебютант), Александр Никишин (СКА, второй Матч Звезд).

Дивизион Тарасова

Ярослав Лихачев («Локомотив», второй Матч Звезд), Данил Аймурзин («Северсталь», дебютант), Никита Коростелев («Северсталь», дебютант).

Дивизион Харламова

Никита Гребенкин («Металлург», дебютант), Трой Джозефс («Лада», дебютант), Максим Шабанов («Трактор», дебютант).

Дивизион Чернышева

Даниил Гутик («Адмирал», дебютант), Николай Прохоркин («Сибирь», второй Матч Звезд), Райли Барбер («Барыс», дебютант).

Матч звезд КХЛ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря. 

6 комментариев

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Даниель Иванов
По заголовку можно подумать что их журналистами выбрали)
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HockeyMan
Для Порядина это уже третий матч всех звезд в кхл, а у Морозова не одного.
Ладно когда болельщики выбирают любимчика, но когда журналист из двух равных и одинаково заслуживающих игроков, выбирают на шуточный матч в четвертый раз одного и того же - это странно
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pavelrytov@icloud.com
Ответ Кот24
вот интересно, хоть кому то интересен этот матч звёзд?
Да вполне. Если бы у нас в Омске провели полная арена была бы, без вариантов
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Максим Катебо
Надеюсь Прохора Корбита увидеть там из молодых, в порядке)
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HockeyMan
Ответ Кот24
вот интересно, хоть кому то интересен этот матч звёзд?
Не интересно ездить в другой город и смотреть по тв. От когда матч проходит в твоем городе, вполне интересно
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