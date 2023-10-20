«Салават» выиграл 5-й матч подряд. Команда Козлова обыграла «Северсталь» с 15 бросками в створ, 26 – в сторону ворот
«Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Виктора Козлова обыграла «Северсталь» (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Победную шайбу забросил Никита Зоркин за 23 секунды до завершения третьего периода.
Добавим, что «Салават Юлаев» нанес 15 бросков в створ ворот за весь матч. В сторону ворот пришлись 26 бросков.
«Северсталь» бросила 30 раз в створ ворот, 53 – в сторону ворот.
А я писал , подождите , скоро вкатятся в сезон. Зато те , кто вначале сезона зажигал сейчас в полной жопе и не знаешь что от них ждать в следующей игре.
Очередная провальная игра Шостака. Если Северсталь хочет в плей-офф, то нужно срочно искать второго вратаря в пару к Шугаеву. Шостак не тянет совсем.