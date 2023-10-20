«Салават» выиграл 5-й матч подряд. Команда Козлова обыграла «Северсталь» с 15 бросками в створ, 26 – в сторону ворот

«Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера обыграла «Северсталь» (4:3) в матче Фонбет чемпионата .

Победную шайбу забросил Никита Зоркин за 23 секунды до завершения третьего периода.

Добавим, что « » нанес 15 бросков в створ ворот за весь матч. В сторону ворот пришлись 26 бросков.

« » бросила 30 раз в створ ворот, 53 – в сторону ворот.