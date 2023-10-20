«Салават» выиграл 5-й матч подряд. Команда Козлова обыграла «Северсталь» с 15 бросками в створ, 26 – в сторону ворот

Теги Салават Юлаев Северсталь Виктор Козлов КХЛ Никита Зоркин Хоккей

«Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Виктора Козлова обыграла «Северсталь» (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Победную шайбу забросил Никита Зоркин за 23 секунды до завершения третьего периода.

Добавим, что «Салават Юлаев» нанес 15 бросков в створ ворот за весь матч. В сторону ворот пришлись 26 бросков.

«Северсталь» бросила 30 раз в створ ворот, 53 – в сторону ворот.

20 комментариев

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fa(za)nat
2 периода вкатывались в игру, плюс бесконечные удаления в первые 40 мин. В третьем более менее заиграли, спасибо Самонову держал как всегда в игре.
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timurmaksutov28@gmail.com
Ответ Динар Мазитов
крепкая команда достойная как минимум финала
а,ведь ещё нет Наума,Дани Алалыкина,Пустозерова
+7
-1
+6
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Lamoz197
Ответ Ильшат Мустафин
отскочили
Не соглашусь.этот идиотский календарь на прочь ломает игру, команду. Парни к третьему периоду только смогли более менее вкатится в игру.а составлять так календарь...то с магнитной чуть ли не плей офф, то отдыхаем по 4-5 дней
+7
-1
+6
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Амин Манн
сложный выезд, тем не менее победа в Минске придаст уверенность Салавату. вперёд за 6 подряд
+7
-3
+4
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Archi Muha
Самонов тащит. Не успели раскататься. А так всё же третий период норм.
+4
-1
+3
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Динар Мазитов
крепкая команда достойная как минимум финала
+7
-4
+3
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Артур А
молодцы
+3
-1
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Вахит Вахитов
👍
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Machine Head
Сколько было ору в адрес Козлова в начале сезона.
А я писал , подождите , скоро вкатятся в сезон. Зато те , кто вначале сезона зажигал сейчас в полной жопе и не знаешь что от них ждать в следующей игре.
+3
-2
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Wise5
Салават сегодня сделал все возможное, чтобы проиграть. Всю игру валяли дурака, удалялись, треть игры в меньшинстве играли, но даже этого для Северстали оказалось мало, чтобы наиграть хотя бы на очко)
Очередная провальная игра Шостака. Если Северсталь хочет в плей-офф, то нужно срочно искать второго вратаря в пару к Шугаеву. Шостак не тянет совсем.
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Огюст
15 бросков и 4 гола вполне устроили игроков Салавата для победы -молодцы хорошую победную серию продолжают и очки у соперников отжимают на чужих полянах!
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sd4fmwrvz8
Салават 💚молодцы с победой 👏👏👏Сибирь тоже с победой 👏👏👏
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Ачиваков Марат
Молодцы ребята, с победой! После долгой паузы команда была не в тонусе, тем не менее нашли в себе силы и на классе переломили ход игры.👍
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Shaiba Bash
Молодцы, Северсталь жалко конечно, но наши вытащили матч
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Фаниль
🙏🙏🙏👍👍👍 Красссссавцы!!!!!!!!!!!
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amurseff03
Ответ timurmaksutov28@gmail.com
а,ведь ещё нет Наума,Дани Алалыкина,Пустозерова
Ещё двух легионеров ваших нет.
0
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Влад199
Ответ Wise5
Салават сегодня сделал все возможное, чтобы проиграть. Всю игру валяли дурака, удалялись, треть игры в меньшинстве играли, но даже этого для Северстали оказалось мало, чтобы наиграть хотя бы на очко) Очередная провальная игра Шостака. Если Северсталь хочет в плей-офф, то нужно срочно искать второго вратаря в пару к Шугаеву. Шостак не тянет совсем.
👍🏻
+1
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