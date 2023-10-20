Хохлачев о прыжке на машину: «Глупый поступок. С водителем автомобиля мы все уладили, он зла не держит»

Теги Трактор Амур КХЛ Александр Хохлачев Хоккей

Александр Хохлачев высказался об инциденте с прыжком на машину.

Форвард «Амура» запрыгнул на чужую машину в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ). Клуб оштрафовал игрока за неподобающее поведение.

«Я совершил глупый поступок. Хотел бы еще раз перед всеми извиниться. С водителем автомобиля мы все уладили, он зла не держит.

Анонс «Трактора» к матчу против «Амура» мотивировал меня? Да нет, с мотивацией все нормально. Наши ребята тоже после победы выставили видео. Прикольно, смешно.

Почему была серия без заброшенных шайб? Тяжело сказать. Где-то неудачно играл, где-то не шла шайба в ворота. У каждого игрока бывают такие спады или неудачные серии. Нельзя на этом зацикливаться, надо продолжать играть», – сказал нападающий «Амура» Александр Хохлачев.

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2 комментария

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ЧакЧак
прыжок хохлатого тигра !
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