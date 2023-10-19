Губернатор Дегтярев о Хохлачеве: «Совершил дисциплинарный проступок, с кем не бывает. Оштрафовали, осудили, простили. Прыгать лучше на скакалке, на батуте и с трамплина»

Теги Амур происшествия Александр Хохлачев Политика Михаил Дегтярев Алекс Бродхерст ТАСС Хоккей

Губернатор Хабаровского края высказался об инциденте с участием форварда «Амура».

Александр Хохлачев запрыгнул на чужую машину в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ). Клуб оштрафовал игрока за неподобающее поведение, он принес извинения.

«Будет ли какой-то штраф или он стал на путь исправления? Хохлачев – отличный игрок, любимец болельщиков, забивает голы, создает острейшие ситуации. Мы ждем скорейшего выздоровления и возвращения [Алекса] Бродхерста, и я уверен, что эта пара разнесет в пух и прах всю КХЛ в этом году.

А то, что он совершил дисциплинарный проступок, то с кем не бывает, оштрафовали, осудили, простили. Прыгать лучше надо на скакалке, на батуте и с трамплина.

Какой штраф? Коммерческая тайна», – сказал губернатор Хабаровского края и председатель попечительского совета «Амура» Михаил Дегтярев.

Гол сразу за скандалом: Хохлачев прыгнул на машину, получил штраф и забил после долгой паузы

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4 комментария

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LaffyTaffy
Ооо банный лист заговорил)
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seppblatter@mail.ru
Губернатор Хабаровского Края в топ-10 самых кринжовых РФ-чиновников. Ему ли оценивать пьяную выходку из миллиона пьяных выходок, происходящих в крае каждый год?) хотя, что ему еще оценивать? Не разруху же в крае.
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Bartez1986
с трамплина Хохлачеву лучше всё-таки не прыгать
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Caniball
Эта пара разнесет в пух и прах….
А дальше тут скорее подходит: кафе или ресторан, а не лигу)))))
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