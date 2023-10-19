Губернатор Дегтярев о Хохлачеве: «Совершил дисциплинарный проступок, с кем не бывает. Оштрафовали, осудили, простили. Прыгать лучше на скакалке, на батуте и с трамплина»

Губернатор Хабаровского края высказался об инциденте с участием форварда «Амура».

запрыгнул на чужую машину в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ). Клуб оштрафовал игрока за неподобающее поведение, он принес извинения.

«Будет ли какой-то штраф или он стал на путь исправления? Хохлачев – отличный игрок, любимец болельщиков, забивает голы, создает острейшие ситуации. Мы ждем скорейшего выздоровления и возвращения [Алекса] , и я уверен, что эта пара разнесет в пух и прах всю КХЛ в этом году.

А то, что он совершил дисциплинарный проступок, то с кем не бывает, оштрафовали, осудили, простили. Прыгать лучше надо на скакалке, на батуте и с трамплина.

Какой штраф? Коммерческая тайна», – сказал губернатор Хабаровского края и председатель попечительского совета « » .

Гол сразу за скандалом: Хохлачев прыгнул на машину, получил штраф и забил после долгой паузы