Полиция проводит проверку после видео с Хохлачевым, запрыгивающим на крышу автомобиля в Хабаровске

Полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео с хоккеистом «Амура».

Ранее появилась информация, что форвард клуба запрыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в .

« » оштрафовал игрока за неподобающее поведение.

«Проводится проверка по информации, размещенной в сети интернет. Изучаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

От владельца машины заявления не поступало – информация была зарегистрирована в социальных сетях», – сказал представитель УМВД РФ по Хабаровску.