Полиция проводит проверку после видео с Хохлачевым, запрыгивающим на крышу автомобиля в Хабаровске
Полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео с хоккеистом «Амура».
Ранее появилась информация, что форвард клуба Александр Хохлачев запрыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в КХЛ.
«Амур» оштрафовал игрока за неподобающее поведение.
«Проводится проверка по информации, размещенной в сети интернет. Изучаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
От владельца машины заявления не поступало – информация была зарегистрирована в социальных сетях», – сказал представитель УМВД РФ по Хабаровску.
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