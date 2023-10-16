Полиция проводит проверку после видео с Хохлачевым, запрыгивающим на крышу автомобиля в Хабаровске

Теги Амур происшествия КХЛ Александр Хохлачев Р-Спорт Хоккей

Полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео с хоккеистом «Амура».

Ранее появилась информация, что форвард клуба Александр Хохлачев запрыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в КХЛ.

«Амур» оштрафовал игрока за неподобающее поведение.

«Проводится проверка по информации, размещенной в сети интернет. Изучаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

От владельца машины заявления не поступало – информация была зарегистрирована в социальных сетях», – сказал представитель УМВД РФ по Хабаровску.

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1 комментарий

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Руслан Х
Куньлунь ждёт?🤔
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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