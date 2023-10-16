Губерниев о ситуации с Хохлачевым: «Нужно привлечь его к уголовной ответственности. Этим должен заниматься не клуб, а правоохранительные органы»
Дмитрий Губерниев отреагировал на инцидент с участием Александра Хохлачева.
Ранее появилась информация, что форвард «Амура» Александр Хохлачев запрыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ). «Амур» оштрафовал игрока за неподобающее поведение.
– Значит, нужно привлечь его к уголовной ответственности. Так что этим должен заниматься не клуб, а правоохранительные органы.
– «Амур» оштрафовал Хохлачева на месячную зарплату.
– Причем тут вообще клуб? Речь должна идти именно об уголовном преследовании. Он ведь по чужой машине прошелся? Человек в нетрезвом состоянии. Значит, это уголовка. Так что товарищ Хохлачев – уголовный преступник, и правоохранительным органам нужно уделить особое внимание.
– КХЛ должна как-то отреагировать на эту ситуацию?
– Если лиге понравится, что у нее будет играть уголовник, то это вопросы к лиге. Это даже не административное нарушение, надо будет посмотреть размер ущерба и прочее, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
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во-вторых,
Проводится проверка по информации, размещенной в сети интернет. Изучаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
От владельца машины заявления не поступало – информация была зарегистрирована в социальных сетях», – сказал представитель УМВД РФ по Хабаровску.