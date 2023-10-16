Губерниев о ситуации с Хохлачевым: «Нужно привлечь его к уголовной ответственности. Этим должен заниматься не клуб, а правоохранительные органы»

Дмитрий Губерниев отреагировал на инцидент с участием Александра Хохлачева.

Ранее появилась информация, что форвард « » запрыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ). «Амур» оштрафовал игрока за неподобающее поведение.

– Значит, нужно привлечь его к уголовной ответственности. Так что этим должен заниматься не клуб, а правоохранительные органы.

– «Амур» оштрафовал Хохлачева на месячную зарплату.

– Причем тут вообще клуб? Речь должна идти именно об уголовном преследовании. Он ведь по чужой машине прошелся? Человек в нетрезвом состоянии. Значит, это уголовка. Так что товарищ Хохлачев – уголовный преступник, и правоохранительным органам нужно уделить особое внимание.

– должна как-то отреагировать на эту ситуацию?

– Если лиге понравится, что у нее будет играть уголовник, то это вопросы к лиге. Это даже не административное нарушение, надо будет посмотреть размер ущерба и прочее, – сказал комментатор .

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