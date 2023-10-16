Губерниев о ситуации с Хохлачевым: «Нужно привлечь его к уголовной ответственности. Этим должен заниматься не клуб, а правоохранительные органы»

Теги Амур происшествия Дмитрий Губерниев КХЛ Александр Хохлачев алкоголь и спорт Хоккей

Дмитрий Губерниев отреагировал на инцидент с участием Александра Хохлачева.

Ранее появилась информация, что форвард «Амура» Александр Хохлачев запрыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ). «Амур» оштрафовал игрока за неподобающее поведение.

– Значит, нужно привлечь его к уголовной ответственности. Так что этим должен заниматься не клуб, а правоохранительные органы.

– «Амур» оштрафовал Хохлачева на месячную зарплату.

– Причем тут вообще клуб? Речь должна идти именно об уголовном преследовании. Он ведь по чужой машине прошелся? Человек в нетрезвом состоянии. Значит, это уголовка. Так что товарищ Хохлачев – уголовный преступник, и правоохранительным органам нужно уделить особое внимание.

КХЛ должна как-то отреагировать на эту ситуацию?

– Если лиге понравится, что у нее будет играть уголовник, то это вопросы к лиге. Это даже не административное нарушение, надо будет посмотреть размер ущерба и прочее, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Полиция проводит проверку после видео с Хохлачевым, запрыгивающим на крышу автомобиля в Хабаровске

«Амур» оштрафовал Хохлачева на 6,5 млн рублей. Штраф могут отменить за хорошую игру в выездной серии (112)

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20 комментариев

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genowayy
Ответ Roman Kostyuchenko
в честь чего его щадить? он обычный человек👌 взрослый. скачет по крышам чужих автомобилей, за такие вещи надо наказывать любого. тут губерниев полностью прав
Я ровно о том же. Пусть отвечает по закону. А не потому, что он спортсмен, и все пустились это обсуждать.
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Андрей Ковалев
Кто ж его посадит ?!? Он же - дерево:)))
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Мая Харошинькая
как-то мелко. расстрелять без суда и следствия
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genowayy
Как обычно, громко и ни о чем. Саша вытворил, конечно, но давайте еще посадим его, блин.
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Назар Игорь
По губерниеву давно уже нары плачут. Удивляюсь почему его ещё не привлекли за его бесчисленные оскорбления в прямом эфире в адрес Вяльбе. И неважно какие у них взаимоотношения, она женщина, а он неотëсанный раскормленный мужик.
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Татарин Уфимский
Клуб наказал, может сам решить с владельцем машины.Выплатить компенсацию. Я думаю достаточно, не нужно раздувать это.
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Russ Ivan
Главный знаток УК, шёл бы ты лесом, твой удел вести корпоративы у чиновников и мажоров...
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David Rigert
обычная бытовуха. кашлянул денег владельцу машины и замяли.
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Сергей Омиго
слишком много получает поэтому дурь распирает,но наказание должно быть(очень качественное,арест от5до30)суток+штраф(ему на данный момент до фанаря)и собрание и выступление коллектива(комуто смешно)о том,что он позорит клуб в первую очередь
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jzfc4dmhxv
Ответ Андрей Ковалев
Кто ж его посадит ?!? Он же - дерево:)))
Гениально! В Амуре он деревянный !!!
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Roman Kostyuchenko
Ответ genowayy
Как обычно, громко и ни о чем. Саша вытворил, конечно, но давайте еще посадим его, блин.
в честь чего его щадить? он обычный человек👌 взрослый. скачет по крышам чужих автомобилей, за такие вещи надо наказывать любого. тут губерниев полностью прав
+3
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Алексос
Ответ Мая Харошинькая
как-то мелко. расстрелять без суда и следствия
Понять и простить. Он же не по вашей машине скакал. Козлы и должны скакать
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counsel
а откуда Губерниев знает кого привлекать к ответственности, а когр нет? он прокурор или судья быть может?
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FaithDevotion
А состав преступления можно? Дело, блин, возбудить он предлагает
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Знатный стахановец
Губе дай волю, всех пересажает. Кого скажут.
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Orion_17
во-первых, какая уголовка?

во-вторых,
Проводится проверка по информации, размещенной в сети интернет. Изучаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

От владельца машины заявления не поступало – информация была зарегистрирована в социальных сетях», – сказал представитель УМВД РФ по Хабаровску.
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Alex1104
Мне кажется, что максимум - административка. Ну если совсем не затоптал или не Бентли какой-нибудь.
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Ми Ша
Дима, иди на … сво
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Dinamik1
Не пойму почему майонеза не превликут к уголовной ответственности за оскарбления и травлю великой лыжницы и тренера Вяльбе
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