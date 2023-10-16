Плющев о Хохлачеве: «Просто так человеку не взбредет в голову прогуляться по капоту чужой машины – значит, была причина. Надо разбираться»

Владимир Плющев высказался об инциденте с участием Александра Хохлачева.

Ранее появилась информация, что форвард «Амура» запрыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в КХЛ. «Амур» оштрафовал игрока за неподобающее поведение.

«Он назвал свои действия шуткой? За шутку надо платить. Любая шутка, которая идет в нарушение закона, всегда чревата ответственностью.

Думаю, что разберутся. Наверное, он компенсирует человеку и моральный, и материальный ущерб. Тогда, может, и не будет заводиться никаких дел – хотя здесь у КХЛ есть возможность проявить себя, а то они и так на многие вопросы не обращают внимания. Так что, конечно, надо разбираться.

Просто так человеку не взбредет в голову прогуляться по капоту чужой машины – значит, была на то причина», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

КХЛ проводит проверку по инциденту с Хохлачевым. Форвард «Амура» запрыгнул на крышу автомобиля в Хабаровске