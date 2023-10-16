Плющев о Хохлачеве: «Просто так человеку не взбредет в голову прогуляться по капоту чужой машины – значит, была причина. Надо разбираться»

Теги Амур происшествия Владимир Плющев КХЛ Александр Хохлачев Хоккей

Владимир Плющев высказался об инциденте с участием Александра Хохлачева.

Ранее появилась информация, что форвард «Амура» Александр Хохлачев запрыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в КХЛ. «Амур» оштрафовал игрока за неподобающее поведение.

«Он назвал свои действия шуткой? За шутку надо платить. Любая шутка, которая идет в нарушение закона, всегда чревата ответственностью.

Думаю, что разберутся. Наверное, он компенсирует человеку и моральный, и материальный ущерб. Тогда, может, и не будет заводиться никаких дел – хотя здесь у КХЛ есть возможность проявить себя, а то они и так на многие вопросы не обращают внимания. Так что, конечно, надо разбираться.

Просто так человеку не взбредет в голову прогуляться по капоту чужой машины – значит, была на то причина», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

КХЛ проводит проверку по инциденту с Хохлачевым. Форвард «Амура» запрыгнул на крышу автомобиля в Хабаровске

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1 комментарий

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Филипп Петров
Зачем КХЛ в это лезть? Ну запрыгнул по-пьяни - окей. Не скажу, что «со всеми бывает», но каждый из тех, кто напивался, мог сделать какую-то дичь. Игрок в свободное от работы время совершил вот это - ну ок. Пообсуждаем и оставим
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