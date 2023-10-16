Кожевников о Хохлачеве: «Раньше игроки тоже чудили, но информации было мало, а сейчас все сразу в интернете. В «Амуре» не в первый раз подобные истории»

Александр Кожевников отреагировал на инцидент с участием Александра Хохлачева.

Ранее появилась информация, что форвард «Амура» Александр Хохлачев запрыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в КХЛ. «Амур» оштрафовал игрока за неподобающее поведение.

«Раньше хоккеисты тоже зарабатывали нормально. И чудили тоже, но далеко не все все знали, это ведь сейчас все сразу в интернете, как в случае с Александром Хохлачевым.

Призовые были, зарплаты, конечно, не такие, как сейчас, но если ты был не в сборной, то получал под 200 рублей, а если в сборной, то совершенно другие деньги.

Чудили, повторюсь, многие, но информации было мало. Разные инциденты случались. В «Амуре» уже не в первый раз подобные истории. Вспоминается случай с Максимом Кондратьевым, которого избили на парковке в Хабаровске», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.