КХЛ проводит проверку по инциденту с Хохлачевым. Форвард «Амура» запрыгнул на крышу автомобиля в Хабаровске

КХЛ проводит проверку по инциденту с участием Александра Хохлачева.

Ранее появилась информация, что форвард «Амура» Александр Хохлачев запрыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в КХЛ. «Амур» оштрафовал игрока за неподобающее поведение.

«В настоящий момент Континентальная хоккейная лига проводит проверку по данному инциденту», – сообщили в пресс-службе Фонбет Чемпионата КХЛ.

Полиция проводит проверку после видео с Хохлачевым, запрыгивающим на крышу автомобиля в Хабаровске