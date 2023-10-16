КХЛ проводит проверку по инциденту с Хохлачевым. Форвард «Амура» запрыгнул на крышу автомобиля в Хабаровске

Теги Амур происшествия КХЛ Александр Хохлачев ТАСС Хоккей

КХЛ проводит проверку по инциденту с участием Александра Хохлачева.

Ранее появилась информация, что форвард «Амура» Александр Хохлачев запрыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в КХЛ. «Амур» оштрафовал игрока за неподобающее поведение.

«В настоящий момент Континентальная хоккейная лига проводит проверку по данному инциденту», – сообщили в пресс-службе Фонбет Чемпионата КХЛ.

Полиция проводит проверку после видео с Хохлачевым, запрыгивающим на крышу автомобиля в Хабаровске

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2 комментария

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andrei bomber
он хоть станцевал на крыше ?
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artem klishin
запрыгнул и запрыгнул. что бухтеть то?
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