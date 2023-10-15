Козлов о 4:2 с минским «Динамо»: «Седьмая игра за 15 дней сказывалась. Но когда соперник сравнял счет, ребята проявили характер, забили. Хорошая победа»

Виктор Козлов прокомментировал победу в матче против минского «Динамо» (4:2).

– Тяжелый матч, первый период провели хорошо, во втором начали допускать ошибки при выходе из своей зоны, чем воспользовался соперник.

Было видно, что седьмая игра за 15 дней сказывалась. Но когда «Динамо» сравняло счет, ребята проявили характер, забили гол, потом в пустые ворота. Хорошая победа на характере, ребята молодцы.

– Удивило отсутствие . Почему его не было?

– У него повреждение, посмотрим, какие будут дальше анализы.

– Вы сказали про физику. Это основная причина почему было много брака и пробросов?

– Минчане играют очень агрессивно. У них подвижные нападающие, которые хорошо прессинговали. В третьем периоде нам было нелегко, поэтому иногда вынуждено выводили шайбу из зоны, чтобы соперник не контролировал ее. Но это было эпизодически.

– сможет сыграть на выезде?

– Надеюсь, что да.

– Это 14-я победа над « » подряд. В вашей карьере игрока были подобные серии?

– Не думал об этом, это было давно. Обыграть 14 раз подряд минчан – хороший показатель.

– Сегодня много не реализовали моментов. С чем это связываете?

– Игра на игру не приходится. Например, с «Витязем» шайбы заходили, а сегодня были сложности. Во втором периоде Артем Пименов мог сделать счет 3:0, но вратарь хорошо сыграл.

Гол в меньшинстве? Немного не разобрались при входе в зону, оттуда все прошло. Ошибки неизбежны. Главное, что ты делаешь после ошибок.

– Сергей Варлов провел всю домашнюю серию с командой. Есть ли у него шанс остаться после возвращения травмированных?

– Варли хорошо играет, по-мужски контролирует шайбу, идет в отбор. Что будет дальше – будет зависеть от него, – сказал главный тренер « » .

«Салават» выиграл 4-й матч КХЛ подряд с общим счетом 22:6