Вратарь «Салавата» Самонов про Уфу: «Местные называют город большой деревней. Хорошая природа, есть все необходимое»

Александр Самонов ответил на вопрос про Уфу.

– « » – одна из самых малопропускающих команд на старте сезона. Что помогло этому?

– Мы много трудимся, стараемся в каждой игре давать ребятам шанс на победу и выкладываемся на максимум – залог простой.

– Насколько вам сейчас психологически комфортно после успешного старта в новом клубе?

– Сейчас все хорошо. Нужно просто каждый год подтверждать свой уровень, потому что сейчас очень много молодых ребят, которые не упустят своего шанса.

– Для вас важно, что контракт подписан до 2026 года?

– Для меня это было важно, потому что я понимал, что это за организация.

Здорово, когда у тебя есть работа, команда и контракт. Мне нравится, когда есть долгосрочный контракт с клубом.

Да, случается всякое, но если все делать честно и правильно, то ты отработаешь этот контракт и спокойно заключишь следующий.

– Вас можно отнести к хоккеистам, которые не любят менять клубы каждый сезон?

– Да, потому что переходить куда-то в любом случае тяжело – новый город, новая команда, адаптация.

– Как обустроились в Уфе?

– Местные ребята называют город большой деревней – не в обиду уфимцам.

Мне и моей семье здесь все очень нравится. В Уфе хорошая природа, есть все необходимое для жизни, – сказал вратарь «Салавата Юлаева» .