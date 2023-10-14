Рябыкин о «Витязе» после 1:8 от «Салавата»: «Провалили игру в меньшинстве, много глупых удалений, плохая дисциплина»
Дмитрий Рябыкин высказался об игре «Витязя» после поражения от «Салавата» (1:8).
– Полностью провалили игру в меньшинстве, много удалений, плохая дисциплина. Мы не так плохо играли, но играли очень мало 5 на 5. Глупые удаления, как 6 игроков, игра двумя клюшками.
– Вы недолго возглавляете «Витязь», пока идет тяжело. Какие для себя локальные цели поставили?
– В первую очередь, нужно, чтобы наши травмированные игроки вышли из лазарета. Из 8 игроков 3 центральных нападающих. Очень тяжело, когда только один центр.
– Как исправлять пропущенные голы в большинстве?
– Нужно понимать, что ребята нервничают, когда идет такая серия поражений. Они теряют свою уверенность. Только из-за этого, – сказал главный тренер подмосковного клуба.
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