Самонов о серебре Пекина: «Мне приятно. Это в любом случае медаль с Олимпиады, хоть все и говорят, что не было игроков НХЛ»

Александр Самонов ценит свою серебряную медаль Олимпиады-2022 в Пекине.

Российская команда заняла на турнире 2-е место, уступив в финале сборной Финляндии.

– На Олимпиаде-2022 вы не сыграли ни одного матча. Как относитесь к завоеванному серебру?

– Мне приятно. Когда я еще попаду на такое соревнование? Хоть все и говорят, что не участвовали игроки , но это в любом случае медаль с .

Да, я не сыграл на турнире, но я старался, также тренировался, сдавал все тесты и был с командой. Разве правильно говорить, что серебро Олимпиады не ценится? – сказал вратарь « ».