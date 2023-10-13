Козлов про 8:1 с «Витязем»: «Хороший матч. Мы знали, что соперник играет от ножа»

Виктор Козлов оценил разгромную победу над «Витязем» (8:1).

– Хороший матч, много забитых голов, большинство реализовали, забили в меньшинстве. провел непростой матч, он был в игре, хоть и не так много работы. Много позитивных моментов. Большое спасибо болельщикам, которые пришли поболеть за нас, несмотря на пятницу.

– Не опасаетесь, что после града шайб могут быть проблемы с минским «Динамо»?

– Сегодня был хороший матч, мы должны порадоваться немного, но не распылять эмоции. Мы знаем, что Минск играет агрессивно, хорошая команда. Это будет другая игра.

– Когда готовились к этому матчу, ожидали, что будет крупный счет?

– Нет, мы очень серьезно готовились, знали, что у них быстрые нападающие. Мы знали, что команда играет от ножа, пытается выправить ситуацию. Мы вышли в полной боевой готовности.

– Почему сегодня играл Самонов, а не ?

– Он до этого провел много важных матчей, сейчас Александр работает на последнем рубеже. У нас хорошая вратарская бригада, выбор в этот раз пал на Самонова. У нас есть понимание, кто и сколько сыграет.

– Когда счет крупный, можно позволить себе лишнюю передачу, красиво пообводить?

– Ребята должны импровизировать, должны искать лишнюю передачу, забивать. Для меня главное, чтобы они не переставали работать с первой до последней минуты. Они четко действовали, контроль шайбы был хороший, – сказал главный тренер « ».