Бирюков о требовании болельщиков «Салавата» играть в атакующий хоккей: «Если думать только об атаке, маловато шансов победить. Без обороны тяжело»
Евгений Бирюков ответил на вопрос о требовательности болельщиков «Салавата Юлаева».
– Болельщики «Салавата Юлаева» – самые требовательные в КХЛ?
– Конечно, они требовательные, но это хорошо. И поддержка у них отличная. То, что от команды требуют, закономерно. Все хотят побед, и мы в команде тоже.
– Болельщики требуют от команды более атакующей игры.
– У нас непростой этап, не получается много забивать. Никого не устраивает это положение – ни игроков, ни тренеров.
Совместно мы пытаемся это исправить и найти ключики, которые выведут нас наверх.
В прошлом сезоне тоже начали ни шатко ни валко, но смогли это перебороть. Благодаря этому стали только сильнее – и все наладилось. Я уверен, что сейчас будет то же самое.
– В свое время «Салават Юлаев» играл в «бразильский хоккей». Сейчас это невозможно?
– Да, сейчас тяжело показывать «бразильский хоккей». Нужно уметь играть и в нападении, и в обороне.
Если будешь думать только об атаке, то маловато шансов победить. Отдельные матчи можно выигрывать, но не смотреть вдолгую. Без обороны тяжело.
– То, что главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов – адепт оборонительного хоккея, это стереотип?
– Конечно, стереотип. Мы стараемся найти баланс между атакой и обороной. В нападении играем креативно, тисками нас никто не зажимает.
– Чем отличается Козлов как тренер?
– Он профессионал своего дела. Каждый день вносит в свою работу что-то новое, развивается.
Постоянно ездит на семинары, идет в ногу с современным хоккеем и пытается улучшать нашу игру, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков.
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