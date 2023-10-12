Бирюков о требовании болельщиков «Салавата» играть в атакующий хоккей: «Если думать только об атаке, маловато шансов победить. Без обороны тяжело»

Евгений Бирюков ответил на вопрос о требовательности болельщиков «Салавата Юлаева».

– Болельщики «Салавата Юлаева» – самые требовательные в ?

– Конечно, они требовательные, но это хорошо. И поддержка у них отличная. То, что от команды требуют, закономерно. Все хотят побед, и мы в команде тоже.

– Болельщики требуют от команды более атакующей игры.

– У нас непростой этап, не получается много забивать. Никого не устраивает это положение – ни игроков, ни тренеров.

Совместно мы пытаемся это исправить и найти ключики, которые выведут нас наверх.

В прошлом сезоне тоже начали ни шатко ни валко, но смогли это перебороть. Благодаря этому стали только сильнее – и все наладилось. Я уверен, что сейчас будет то же самое.

– В свое время « » играл в «бразильский хоккей». Сейчас это невозможно?

– Да, сейчас тяжело показывать «бразильский хоккей». Нужно уметь играть и в нападении, и в обороне.

Если будешь думать только об атаке, то маловато шансов победить. Отдельные матчи можно выигрывать, но не смотреть вдолгую. Без обороны тяжело.

– То, что главный тренер «Салавата Юлаева» – адепт оборонительного хоккея, это стереотип?

– Конечно, стереотип. Мы стараемся найти баланс между атакой и обороной. В нападении играем креативно, тисками нас никто не зажимает.

– Чем отличается Козлов как тренер?

– Он профессионал своего дела. Каждый день вносит в свою работу что-то новое, развивается.

Постоянно ездит на семинары, идет в ногу с современным хоккеем и пытается улучшать нашу игру, – сказал защитник «Салавата Юлаева» .