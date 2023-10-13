Рыков, Грасс, Кудашов, Великов, Щучинов и Цулыгин – в составе молодежной сборной России на Кубок Будущего

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Назван состав молодежной сборной России на Кубок Будущего.

Вратари: Евгений Волохин («Югра»), Сергей Мурашов («Локомотив»), Руслан Хажеев («Трактор»).

Защитники: Никита Баклашов, Артем Кудашов (оба – «Динамо» М), Артем Барабоша, Данила Станиславский (оба – ЦСКА), Кирилл Жуков («Металлург» Мг), Александр Пелевин («Зауралье»), Иван Ремезовский (СКА), Костантин Савчик («Югра»), Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев»), Артем Щучинов («Трактор»).

Нападающие: Никита Алмазов («Витязь»), Максим Великов, Кирилл Долженков, Егор Соловьев, Иван Янченко (все – ЦСКА), Михаил Грасс («Металлург» Мг), Михаил Кабат, Григорий Осипов (оба – СКА), Вячеслав Малов, Александр Филатьев (оба – «Авангард»), Владислав Раздъяконов («Автомобилист»), Егор Римашевский, Игорь Чернышов (оба – «Динамо» М), Илья Роговский («Локомотив»), Александр Рыков («Трактор»).

Турнир пройдет с 3 по 6 ноября. В соревновании примут участие молодежные сборные России, Беларуси и Казахстана, а также юниорская сборная России U18.

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