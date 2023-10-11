Алексей Заварухин о 5:4 с «Сибирью»: «Проспали начало, но потом играли в атаке, где-то в ущерб обороне. Хорошая игра с нашей стороны»
Алексей Заварухин прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (5:4 Б).
«Хорошая игра с нашей стороны. Пропустили ненужные голы, поймали нас на ошибках. Но в остальном парни сыграли по заданию, много проводили время в зоне атаки.
Команда не бросила играть при 2:4. Чуть-чуть проспали начало игры. Но потом играли в атаке, где-то в ущерб обороне. Расслабили парней немного, ведь мы хотим играть в атаку. Не хватает пока в завершении, создаем хорошие моменты, много атакуем, где-то, может, авантюрно.
Болельщикам больше такой хоккей нравится. Если будет всех устраивать, то почему нет? Кравцову после паузы немного не хватает еще кондиций, но других вариантов у нас нет, будет набирать форму через игры.
Юртайкина мы рассматриваем в топ-6, парень он мастеровитый. Если будет получаться, то пожалуйста. Сегодня даже в большинстве выпустили, дали шанс.
Забили две шайбы сегодня в большинстве, что немаловажно. У нас все через конкуренцию, по спортивному принципу.
Травма у Бурдасова есть, по приезду домой будем смотреть конкретнее», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин.
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