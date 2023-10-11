Дэвид Немировски: «Сибири» не хватает уверенности. В каких-то моментах правильно играем, в каких-то не верим, что можно забить»
Дэвид Немировски высказался после матча против «Трактора» (4:5 Б).
«Играли хорошо, активно. Вели в счете два раза. Ненужные удаления заработали, дали шанс перевернуть игру.
Обидно, ведь нам очень нужна была эта победа. Но есть и плюсы. Много того, что раньше не делали, сделали сегодня. Все в наших руках.
Уверенности команде не хватает. В каких-то моментах правильно играют, в каких-то не верят, что можно забить.
Мы сразу начали играть активно, вперед. В своей зоне не хватало уверенности. Слишком долго принимали решение, выходя через пас. Звено Яковлева задавало темп, чего нам в прошлой игре не хватало.
«Трактор» сегодня играл по-другому, чем в Челябинске. Держали шайбу, хорошо бросали, видно, что команда мастеровитая. Мы сейчас думаем про следующую игру, а не про обмены», – сказал главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.
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