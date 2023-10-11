Дэвид Немировски: «Сибири» не хватает уверенности. В каких-то моментах правильно играем, в каких-то не верим, что можно забить»

Теги Сибирь Трактор Дэвид Немировски КХЛ Хоккей

Дэвид Немировски высказался после матча против «Трактора» (4:5 Б).

«Играли хорошо, активно. Вели в счете два раза. Ненужные удаления заработали, дали шанс перевернуть игру.

Обидно, ведь нам очень нужна была эта победа. Но есть и плюсы. Много того, что раньше не делали, сделали сегодня. Все в наших руках.

Уверенности команде не хватает. В каких-то моментах правильно играют, в каких-то не верят, что можно забить.

Мы сразу начали играть активно, вперед. В своей зоне не хватало уверенности. Слишком долго принимали решение, выходя через пас. Звено Яковлева задавало темп, чего нам в прошлой игре не хватало.

«Трактор» сегодня играл по-другому, чем в Челябинске. Держали шайбу, хорошо бросали, видно, что команда мастеровитая. Мы сейчас думаем про следующую игру, а не про обмены», – сказал главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.

«Сибирь» проиграла 4-й матч КХЛ подряд

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий