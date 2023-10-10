И.о. тренера «Барыса» Мамбеталиев после 1-й за 6 игр победы: «Не назвал бы это кризисом. Должны у ребят глаза гореть, они выступают за всю республику»

Теги Трактор Галым Мамбеталиев КХЛ Барыс Хоккей

Галым Мамбеталиев оценил победу «Барыса» над «Трактором» (2:1).

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– Короткий срок подготовки, всего один день был. Ребят настраивали. Большую часть ребят я знаю, наши ребята знают мои требования, мое к ним отношение. Сегодня на льду была команда, они сражались. Это очень важная победа для всех.

– Долго думали, когда вам предложили возглавить «Барыс»?

– Я уже пробовал себя в этой роли. В тот момент не было столько ребят, которые прошли КХЛ, которые прошли через меня в «Номаде». Сейчас их полкоманды, и совсем не тяжело было принимать решение.

– «Барыс» сегодня отменил два гола после тренерских запросов.

– Да, сегодня хорошо сработал наш видео-тренер. Спасибо ему большое. Вовремя увидели, что вне игры было. Если бы не увидели, матч был бы совсем другой.

– Кризис в «Барысе» прошел?

– Я бы не назвал это кризисом. Должны у ребят глаза просто гореть. Они защищают один клуб, играют в КХЛ. Можно сказать, что они выступают за всю республику, показывают, на что они способны.

Думаю, на лед нужно выходить и сражаться друг за друга, отдаваться полностью игре, тогда и будет результат, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Барыса».

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