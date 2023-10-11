«Трактор» отыгрался с 2:4 и победил «Сибирь» по буллитам
«Трактор» одержал волевую победу над «Сибирью» (5:4 Б).
К 49-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Алексея Заварухина уступала со счетом 2:4, но в итоге добилась победы.
«Трактор» сравнял счет благодаря голам Виталия Кравцова и Максима Шабанова.
Решающий буллит забросил Шабанов.
А во втором и третьем периодах складывалось ощущение что наоборот.
Чем занимается тренерский штаб Сибири?
В частности этот тренер по физподготовке из Канады, которого Немировски привёл?...