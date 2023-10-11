«Трактор» отыгрался с 2:4 и победил «Сибирь» по буллитам

«Трактор» одержал волевую победу над «Сибирью» (5:4 Б).

К 49-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера уступала со счетом 2:4, но в итоге добилась победы.

«Трактор» сравнял счет благодаря голам и Максима Шабанова.

Решающий буллит забросил Шабанов.