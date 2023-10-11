«Трактор» отыгрался с 2:4 и победил «Сибирь» по буллитам

Теги Сибирь Трактор Алексей Заварухин КХЛ Виталий Кравцов Максим Шабанов Хоккей

«Трактор» одержал волевую победу над «Сибирью» (5:4 Б).

К 49-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Алексея Заварухина уступала со счетом 2:4, но в итоге добилась победы.

«Трактор» сравнял счет благодаря голам Виталия Кравцова и Максима Шабанова.

Решающий буллит забросил Шабанов.

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7 комментариев

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Анна
Красавцы могут когда хотят
+9
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Весс
Это было эмоционально!
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Анна
Характер показали.
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ГиперУбаллоид инженера Гарика
Трактор проводил третью игру на выезде, а Сибирь 4 дня отдыхала перед игрой.
А во втором и третьем периодах складывалось ощущение что наоборот.
Чем занимается тренерский штаб Сибири?
В частности этот тренер по физподготовке из Канады, которого Немировски привёл?...
+2
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Анатолий С
Атака есть ; надо забивать не хватает Бурдасова и дер аргунчивцева
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Анатолий Чавыкин
Победа это здорово,команда смелее заиграла,но выпускать в следующих играх Блажиевского - это грех
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Андрей Сорокин
Ответ Анна
Характер показали.
Надо их почаще ругать,они меня услышали.
0
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