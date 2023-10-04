Ковальчук об отстранении России: «Задачи ФХР – выстраивать новые отношения, находить выход из ситуации. У нас есть компетентные люди, они найдут общие знаменатели»

Илья Ковальчук высказался касательно отстранения России от турниров.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

ИИХФ рассмотрит вопрос возвращения России на турниры в марте 2024-го.

«Задачи федерации хоккея – заниматься выстраиванием новых отношений, находить выход из той ситуации, которая сложилась.

У нас есть компетентные люди, которые найдут общие знаменатели. Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее», – сказал олимпийский чемпион .