Ковальчук об отстранении России: «Задачи ФХР – выстраивать новые отношения, находить выход из ситуации. У нас есть компетентные люди, они найдут общие знаменатели»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Илья Ковальчук Р-Спорт Хоккей

Илья Ковальчук высказался касательно отстранения России от турниров.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

ИИХФ рассмотрит вопрос возвращения России на турниры в марте 2024-го.

«Задачи федерации хоккея – заниматься выстраиванием новых отношений, находить выход из той ситуации, которая сложилась.

У нас есть компетентные люди, которые найдут общие знаменатели. Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее», – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук.

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1 комментарий

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Jedef
можно играть в разминку квн, где известен ответ, и нужно придумать вопрос:
-что с Федотовым и ЦСКА?
-там умные люди, найдут выход сами
-что с Олимпиадой и участием сборной России?
-у нас умные люди, найдут выход сами
-как вы поступили бы, застукай жену с любовником?
-там умные люди, найдут выход сами
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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