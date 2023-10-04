Ковальчук об отстранении России: «Задачи ФХР – выстраивать новые отношения, находить выход из ситуации. У нас есть компетентные люди, они найдут общие знаменатели»
Илья Ковальчук высказался касательно отстранения России от турниров.
Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.
ИИХФ рассмотрит вопрос возвращения России на турниры в марте 2024-го.
«Задачи федерации хоккея – заниматься выстраиванием новых отношений, находить выход из той ситуации, которая сложилась.
У нас есть компетентные люди, которые найдут общие знаменатели. Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее», – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук.
-что с Федотовым и ЦСКА?
-там умные люди, найдут выход сами
-что с Олимпиадой и участием сборной России?
-у нас умные люди, найдут выход сами
-как вы поступили бы, застукай жену с любовником?
-там умные люди, найдут выход сами