Ковальчук о ЦСКА и деле Федотова: «Негативные вещи всегда влияют эмоционально, это не остается бесследным. Но я уверен, что они найдут выход из любой ситуации»
Илья Ковальчук высказался о влиянии ситуации вокруг Ивана Федотова на ЦСКА.
Вратарь Иван Федотов провел за ЦСКА уже 8 матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца календарного года.
Клуб идет на 6-м месте в таблице Запада с 13 очками после 13 игр.
«ЦСКА последние пять лет играет в финалах, костяк команды меняется, ребята, может, где-то чуть недовосстановились, где-то недооценили, потому что на ЦСКА все настраиваются как на последнюю игру. Я уверен, что они наладят все и к плей-офф подойдут в отличной форме. За них точно переживать не надо.
Когда какие-то негативные вещи происходят, тем более перед началом сезона, они, конечно же, всегда влияют эмоционально. Ты отвлекаешься, пытаешься поддержать, меньше времени уделяешь подготовке к матчу.
Поэтому это не остается бесследным, но, зная Федота, Игоря Вячеславовича [Есмантовича], Сергея Викторовича [Федорова], я точно не имею никаких переживаний, я уверен, что они найдут выход из любой ситуации.
У них обкатанный коллектив, очень дружный, ребята опытные, поэтому у них все будет в порядке», – считает олимпийский чемпион Илья Ковальчук.
и всё у них будет в порядке.