Ковальчук о ЦСКА и деле Федотова: «Негативные вещи всегда влияют эмоционально, это не остается бесследным. Но я уверен, что они найдут выход из любой ситуации»

Илья Ковальчук высказался о влиянии ситуации вокруг Ивана Федотова на ЦСКА.

Вратарь Иван Федотов провел за ЦСКА уже 8 матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца календарного года.

Клуб идет на 6-м месте в таблице Запада с 13 очками после 13 игр.

« последние пять лет играет в финалах, костяк команды меняется, ребята, может, где-то чуть недовосстановились, где-то недооценили, потому что на ЦСКА все настраиваются как на последнюю игру. Я уверен, что они наладят все и к плей-офф подойдут в отличной форме. За них точно переживать не надо.

Когда какие-то негативные вещи происходят, тем более перед началом сезона, они, конечно же, всегда влияют эмоционально. Ты отвлекаешься, пытаешься поддержать, меньше времени уделяешь подготовке к матчу.

Поэтому это не остается бесследным, но, зная Федота, Игоря Вячеславовича [ ], Сергея Викторовича [ ], я точно не имею никаких переживаний, я уверен, что они найдут выход из любой ситуации.

У них обкатанный коллектив, очень дружный, ребята опытные, поэтому у них все будет в порядке», – считает олимпийский чемпион .