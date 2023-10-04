Ковальчук о ЦСКА и деле Федотова: «Негативные вещи всегда влияют эмоционально, это не остается бесследным. Но я уверен, что они найдут выход из любой ситуации»

Теги ЦСКА Илья Ковальчук Сергей Федоров КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Илья Ковальчук высказался о влиянии ситуации вокруг Ивана Федотова на ЦСКА.

Вратарь Иван Федотов провел за ЦСКА уже 8 матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца календарного года.

Клуб идет на 6-м месте в таблице Запада с 13 очками после 13 игр.

«ЦСКА последние пять лет играет в финалах, костяк команды меняется, ребята, может, где-то чуть недовосстановились, где-то недооценили, потому что на ЦСКА все настраиваются как на последнюю игру. Я уверен, что они наладят все и к плей-офф подойдут в отличной форме. За них точно переживать не надо.

Когда какие-то негативные вещи происходят, тем более перед началом сезона, они, конечно же, всегда влияют эмоционально. Ты отвлекаешься, пытаешься поддержать, меньше времени уделяешь подготовке к матчу.

Поэтому это не остается бесследным, но, зная Федота, Игоря Вячеславовича [Есмантовича], Сергея Викторовича [Федорова], я точно не имею никаких переживаний, я уверен, что они найдут выход из любой ситуации.

У них обкатанный коллектив, очень дружный, ребята опытные, поэтому у них все будет в порядке», – считает олимпийский чемпион Илья Ковальчук.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
al
так Есмантович и тот, что выше, уже нашли выход.
и всё у них будет в порядке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий