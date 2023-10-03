Жамнов о Ковальчуке: «Такой дядька-наставник «Спартаку» нужен, конечно. Он всегда в форме, тонусе. Гиперспортивный человек»
Алексей Жамнов высказался о возможном приходе Ильи Ковальчука в «Спартак».
40-летний нападающий сказал, что примет решение в течение двух недель.
Последним клубом игрока был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.
– Насколько вашей молодой раздевалке нужен такой лидер-ветеран как Илья Ковальчук?
– Я думаю, такой дядька-наставник, конечно, нужен. Это даже не обсуждается. Илья обладает большим опытом и авторитетом. Конечно, такие игроки нужны. Но я уже много раз говорил, что это решение зависит от самого Ковальчука.
– Вы ведь не играли в профессиональном хоккее в 40 лет?
– Да, я закончил в 36 лет из-за травмы.
– Но это же сложно – вернуться, когда ты пропустил два года. Ему в «Спартаке» нужно делать специальный режим?
– Да, но я много раз видел Илью, и мы летом вместе с ним катались. Он всегда в форме, в тонусе. И такой гиперспортивный человек. Всегда работает и в зале, и на льду. Считаю, что для Ковальчука это не станет большой проблемой, чтобы вернуться в большой хоккей, – сказал главный тренер «Спартака».
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