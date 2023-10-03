Жамнов о Ковальчуке: «Такой дядька-наставник «Спартаку» нужен, конечно. Он всегда в форме, тонусе. Гиперспортивный человек»

Теги Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Матч ТВ Хоккей

Алексей Жамнов высказался о возможном приходе Ильи Ковальчука в «Спартак».

40-летний нападающий сказал, что примет решение в течение двух недель. 

Последним клубом игрока был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. 

– Насколько вашей молодой раздевалке нужен такой лидер-ветеран как Илья Ковальчук?

– Я думаю, такой дядька-наставник, конечно, нужен. Это даже не обсуждается. Илья обладает большим опытом и авторитетом. Конечно, такие игроки нужны. Но я уже много раз говорил, что это решение зависит от самого Ковальчука.

– Вы ведь не играли в профессиональном хоккее в 40 лет?

– Да, я закончил в 36 лет из-за травмы.

– Но это же сложно – вернуться, когда ты пропустил два года. Ему в «Спартаке» нужно делать специальный режим?

– Да, но я много раз видел Илью, и мы летом вместе с ним катались. Он всегда в форме, в тонусе. И такой гиперспортивный человек. Всегда работает и в зале, и на льду. Считаю, что для Ковальчука это не станет большой проблемой, чтобы вернуться в большой хоккей, – сказал главный тренер «Спартака». 

1 комментарий

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Сергей Орлов
Мальцева лучше берите, а не пенсионера.
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