Цыплаков о Ковальчуке в «Спартаке»: «От такого игрока никто не откажется. Он будет очень полезен нам с учетом его опыта»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Максим Цыплаков ТАСС Хоккей

Максим Цыплаков высказался о возможном приходе Ильи Ковальчука в «Спартак».

40-летний нападающий сказал, что примет решение в течение двух недель. 

Последним клубом игрока был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. 

Ковальчук является воспитанником «Спартака».

«Думаю, никто не откажется от такого игрока, особенно в раздевалке команды. Он будет очень полезен нам с учетом его опыта, мастерства», – сказал форвард красно-белых.

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2 комментария

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hockeyrussia
Нет, слишком молод. Вы Ягра лучше подпишите)))
+3
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+3
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белая простыня олимпиады
будет песком посыпать лёд возле своих ворот, чтобы никто до них делать не смог
0
0
0
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