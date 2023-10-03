Цыплаков о Ковальчуке в «Спартаке»: «От такого игрока никто не откажется. Он будет очень полезен нам с учетом его опыта»

Максим Цыплаков высказался о возможном приходе Ильи Ковальчука в «Спартак».

40-летний нападающий сказал, что примет решение в течение двух недель.

Последним клубом игрока был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.

является воспитанником « ».

«Думаю, никто не откажется от такого игрока, особенно в раздевалке команды. Он будет очень полезен нам с учетом его опыта, мастерства», – сказал форвард красно-белых.