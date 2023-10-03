Цыплаков о Ковальчуке в «Спартаке»: «От такого игрока никто не откажется. Он будет очень полезен нам с учетом его опыта»
Максим Цыплаков высказался о возможном приходе Ильи Ковальчука в «Спартак».
40-летний нападающий сказал, что примет решение в течение двух недель.
Последним клубом игрока был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.
Ковальчук является воспитанником «Спартака».
«Думаю, никто не откажется от такого игрока, особенно в раздевалке команды. Он будет очень полезен нам с учетом его опыта, мастерства», – сказал форвард красно-белых.
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