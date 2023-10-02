Игорь Григоренко: «Не могу принять критику «Салавата», Уфа выжимает из состава 99% результата. Козлов состоялся как тренер»

Игорь Григоренко оценил игру «Салавата Юлаева» под руководством Виктора Козлова.

Советник гендиректора «Лады» высказался в преддверии матча против уфимского клуба.

– Матч против « » – клуба, с которым вы в эффектном стиле завоевали Кубок Гагарина, принципиальная игра?

– В «Салавате» и Башкортостане оставил частичку своего хоккейного сердца, но родной город для меня – Тольятти. Здесь мы с семьей строим быт, здесь живем и работаем. Поэтому сегодня сто процентов внимания – не «Салавату», а «Ладе».

– Не угнетает вас то, что нынешний «Салават» не показывает тот хоккей, который показывали вы, Александр Радулов, Кирилл Кольцов, Владимир Антипов и другие звезды Уфы прошлого десятилетия?

– В этот список я бы обязательно добавил – капитана чемпионской Уфы, который сегодня тренирует «Салават Юлаев».

Теперь о критике «Салавата». Не могу ее принять. Если учесть тот состав, который сегодня есть у Уфы, то она выжимает из него если не сто процентов результата, то девяносто девять.

На мой взгляд, Виктор Козлов состоялся как тренер. Видна тренерская рука, команда управляема, а ее тактика выбирается, исходя из кадровых возможностей и работы менеджмента, – сказал экс-нападающий «Салавата», а ныне советник гендиректора «Лады» .