Кравец возглавит «Барыс». «Куньлунь» не продлил контракт с тренером (Алексей Шевченко)

Михаил Кравец станет главным тренером «Барыса».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

В прошлом сезоне Кравец возглавлял «Куньлунь », клуб не продлил контракт со специалистом.

«Барыс » в минувшем сезоне тренировал Галым Мамбеталиев . Сообщалось , что казахстанскому клубу нужно заплатить около 29 млн рублей за прекращение сотрудничества с Мамбеталиевым.