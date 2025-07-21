Кравец возглавит «Барыс». «Куньлунь» не продлил контракт с тренером (Алексей Шевченко)
Михаил Кравец станет главным тренером «Барыса».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
В прошлом сезоне Кравец возглавлял «Куньлунь», клуб не продлил контракт со специалистом.
«Барыс» в минувшем сезоне тренировал Галым Мамбеталиев. Сообщалось, что казахстанскому клубу нужно заплатить около 29 млн рублей за прекращение сотрудничества с Мамбеталиевым.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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