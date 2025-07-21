Бабаев о том, может ли Ткачев уехать за границу: «Возможны любые варианты. Среди клубов нет главного претендента, разговариваем со всеми»
Агент Владимира Ткачева рассказал о переговорах с клубами.
«Авангард» ранее сообщил о расторжении соглашения с хоккеистом – оно действовало до 2030 года с зарплатой 120 миллионов рублей за сезон.
Таким образом, нападающий стал свободным агентом.
– Честно говоря, среди клубов нет главного претендента. Мы разговариваем со всеми командами.
Решение по будущему пока не принято. До конца недели его не будет точно.
– Может ли Владимир Ткачев уехать за границу?
– Возможны любые варианты, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости