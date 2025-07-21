«Трактор» может подписать Веккионе из системы «Вашингтона». У 32-летнего форварда 3 матча в НХЛ за карьеру (Metaratings)
«Трактор» может заключить контракт с Майком Веккионе.
Об этом сообщает Metaratings.
В прошлом сезоне 32-летний американский нападающий выступал за «Херши» – фарм «Вашингтона».
Всего в АХЛ Веккионе провел 437 матчей и набрал 300 (135+165) очков. В НХЛ на его счету 3 игры за «Филадельфию» и «Вашингтон» без результативных действий.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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