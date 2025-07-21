«Трактор» может подписать Веккионе из системы «Вашингтона». У 32-летнего форварда 3 матча в НХЛ за карьеру (Metaratings)

«Трактор» может заключить контракт с Майком Веккионе.

Об этом сообщает Metaratings.

В прошлом сезоне 32-летний американский нападающий выступал за «Херши» – фарм «Вашингтона».

Всего в АХЛ Веккионе провел 437 матчей и набрал 300 (135+165) очков. В НХЛ на его счету 3 игры за «Филадельфию» и «Вашингтон» без результативных действий.