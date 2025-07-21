18-летний Мартон проведет следующий сезон в студенческой лиге NCAA. Форварда под 6-м номером на драфте выбрала «Филадельфия»

Портер Мартон намерен продолжит карьеру в студенческом хоккее.

18-летний нападающий проведет предстоящий сезон в университете Мичигана, сообщил журналист Эллиотт Фридман.

Канадский хоккеист был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ-2025 в первом раунде под общим шестым номером.

В прошлом сезоне Портер Мартон выступал за «Брэмптон» в юниорской лиге Онтарио и набрал 98 (37+61) баллов в 57 матчах регулярного чемпионата.