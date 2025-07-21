18-летний Мартон проведет следующий сезон в студенческой лиге NCAA. Форварда под 6-м номером на драфте выбрала «Филадельфия»
Портер Мартон намерен продолжит карьеру в студенческом хоккее.
18-летний нападающий проведет предстоящий сезон в университете Мичигана, сообщил журналист Эллиотт Фридман.
Канадский хоккеист был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ-2025 в первом раунде под общим шестым номером.
В прошлом сезоне Портер Мартон выступал за «Брэмптон» в юниорской лиге Онтарио и набрал 98 (37+61) баллов в 57 матчах регулярного чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Эллиотта Фридмана
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