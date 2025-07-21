Терещенко о Крикунове в «Сочи»: «Мэтр. Но для результата в команде должны быть игроки соответствующего уровня»
Алексей Терещенко высказался о возможном назначении Владимира Крикунова в «Сочи».
19 июля «Сочи» прекратил сотрудничество с главным тренером Вячеславом Козловым, которого назначали 3 июня. По данным «Матч ТВ», 75-летний Владимир Крикунов утвержден в должности нового главного тренера команды.
– Владимир Васильевич Крикунов – мэтр, посмотрим, что у него получится в «Сочи».
– Как считаете, сможет ли он вывести команду в плей‑офф с учетом его опыта?
– Опыт опытом, но для того, чтобы добиваться результата, в команде должны быть игроки соответствующего уровня, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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