Быков о Радулове: «Величайший игрок, личность, его пламя зажигало всех вокруг и не должно гаснуть, когда он закончит. Никитину и мне повезло работать с уникумом»

Вячеслав Быков поделился впечатлениями от работы с Александром Радуловым.

– А автора золотого гола Берна-2009 Александра Радулова поздравили с недавней победой в Кубке Гагарина в составе ярославского «Локомотива»?

– Конечно, отправил ему поздравления. Это тоже величайший игрок и личность. Очень желал бы, чтобы он нашел себя в хоккее после игровой карьеры, будь то как тренер или руководитель.

Потому что его харизма, желание побеждать – это пламя, которым он зажигал всех вокруг. Только вроде расстались, крутишь головой – а он снова здесь. И это пламя не должно погаснуть для хоккея, даже когда он повесит коньки на гвоздь!

Игорю Никитину повезло с этим уникумом поработать. Для тренера это тоже образовательный момент – дать возможность раскрыться такому игроку, быть с ним на одной волне. Для меня это было то же самое. Быть рядом с такими людьми – счастье, – сказал бывший главный тренер сборной России.