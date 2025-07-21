Рафиков о новом контракте с «Локомотивом»: «Я с 11 лет в Ярославле, долго не думал. Хорошая мотивация доказать, что мы достойны Кубка Гагарина»

Рушан Рафиков рассказал, почему решил подписать новый контракт с «Локомотивом».

В июне ярославский клуб продлил соглашение с 30-летним защитником на 2 года. Сообщалось, что Рафиков мог перейти в «Авангард».

– Решение о продлении далось легко. Я с 11 лет играю в Ярославле, в системе «Локомотива ». Долго не думал, посовещались с супругой и приняли это решение.

– Чемпионский костяк, за исключением тренерского штаба, сохранился. Готовы защищать титул?

– Это как раз хорошая мотивация – еще раз доказать, что мы не зря выиграли этот Кубок и что мы достойны, – сказал защитник «Локомотива» Рушан Рафиков .