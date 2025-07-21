Рафиков о новом контракте с «Локомотивом»: «Я с 11 лет в Ярославле, долго не думал. Хорошая мотивация доказать, что мы достойны Кубка Гагарина»
Рушан Рафиков рассказал, почему решил подписать новый контракт с «Локомотивом».
В июне ярославский клуб продлил соглашение с 30-летним защитником на 2 года. Сообщалось, что Рафиков мог перейти в «Авангард».
– Решение о продлении далось легко. Я с 11 лет играю в Ярославле, в системе «Локомотива». Долго не думал, посовещались с супругой и приняли это решение.
– Чемпионский костяк, за исключением тренерского штаба, сохранился. Готовы защищать титул?
– Это как раз хорошая мотивация – еще раз доказать, что мы не зря выиграли этот Кубок и что мы достойны, – сказал защитник «Локомотива» Рушан Рафиков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
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