Разин о том, нужен ли психолог «Металлургу»: «Все индивидуально. Кому экстрасенс, кому жена вот такая 👊. В детском хоккее нужен – родителям»

Андрей Разин высказался о том, нужен ли «Металлургу» психолог.

Вчера « » обыграл « » (1:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Вы сказали, что у команды очень напряженный график, большая психологическая нагрузка. А нужен спортивный психолог команде профессиональной?

– Нет, ну тут все сугубо индивидуально. Кому экстрасенс нужен, кому жена вот такая 👊 (показал кулак с улыбкой – прим. Sports.ru). Каждый человек по-своему воспринимает. Я знаю, что некоторые ребята пользуются услугами психологов, спортивных или нет.

Я стараюсь быть тренером-психологом, особенно для молодых. Как-то их поддержать или наоборот поругать – в зависимости от ситуации.

Нельзя всех под одну гребенку. Я считаю, психолог нужен в детском хоккее. Родителям, не детям, – сказал главный тренер магнитогорцев.