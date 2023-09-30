Разин о том, нужен ли психолог «Металлургу»: «Все индивидуально. Кому экстрасенс, кому жена вот такая 👊. В детском хоккее нужен – родителям»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг КХЛ Андрей Разин психология детский хоккей Хоккей

Андрей Разин высказался о том, нужен ли «Металлургу» психолог.

Вчера «Металлург» обыграл «Салават» (1:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

– Вы сказали, что у команды очень напряженный график, большая психологическая нагрузка. А нужен спортивный психолог команде профессиональной?

– Нет, ну тут все сугубо индивидуально. Кому экстрасенс нужен, кому жена вот такая 👊 (показал кулак с улыбкой – прим. Sports.ru). Каждый человек по-своему воспринимает. Я знаю, что некоторые ребята пользуются услугами психологов, спортивных или нет. 

Я стараюсь быть тренером-психологом, особенно для молодых. Как-то их поддержать или наоборот поругать – в зависимости от ситуации.

Нельзя всех под одну гребенку. Я считаю, психолог нужен в детском хоккее. Родителям, не детям, – сказал главный тренер магнитогорцев. 

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1 комментарий

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Bashibuzuck
Разин и сам неплохой психолог😁
+2
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+2
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