Вячеслав Быков: «Овечкин недаром встречался с президентом США, вхож в серьезные политические структуры как у нас, так и у них. Это показатель масштаба его личности»

Вячеслав Быков назвал Александра Овечкина гордостью российского хоккея.

По ходу прошлого сезона капитан «Вашингтона» установил новый рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах, опередив Уэйна Гретцки (894).

На данный момент в активе Александра Овечкина 897 шайб в НХЛ.

– После рекорда поздравили его?

– Отправил сообщение – надеюсь, по правильному телефону, поскольку у многих ребят есть обыкновение менять номера. Было бы неправильно, если бы я промолчал.

Овечкин – это гордость нашего хоккея. Я был какой-то песчинкой в его карьере, которая имела возможность с ним каким-то образом общаться и работать. А он и такие, как он, двигают вперед весь мировой спорт.

И недаром Александр встречался с президентом США, вхож в серьезные политические структуры как у нас, так и у них. Это показатель масштаба его личности.

Не удивлюсь, если в какой-то момент он станет международным послом, который приближает страны друг к другу.

И это будет еще одним доказательством того, что спорт в его высших проявлениях – великий объединяющий фактор для наций, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков .