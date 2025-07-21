Блэкер вернулся в «Автомобилист», подписав контракт на два года. Защитник полтора месяца был игроком «Авангарда»

Джесси Блэкер вернулся в «Автомобилист».

34-летний защитник подписал соглашение на два года с клубом из Екатеринбурга.

Канадец, имеющий гражданство Казахстана, провел четыре предыдущих сезона в составе «Автомобилиста ».

В это межсезонье Джесси Блэкер подписал договор с «Авангардом », однако спустя полтора месяца клуб решил его расторгнуть .

В прошлом сезоне Блэкер набрал 18 (3+15) очков при полезности «плюс 11» в 51 матче Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф хоккеист сыграл две игры, не сделав результативных действий.

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