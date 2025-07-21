Директор «Металлурга» про обмен Зернова на Исхакова: «Таковы реалии потолка зарплат. Мы играем в быстрый техничный хоккей, Руслан подходит под нашу систему»

Евгений Бирюков высказался о причинах обмена Дениса Зернова на Руслана Исхакова.

– Исхаков подходит под нашу систему игры. Быстрый, скоростной парень. Ни для кого не секрет, что мы играем в быстрый техничный хоккей. И немаловажным фактором в этом обмене стало то, что мы немного освободили платежную ведомость.

– В прошлом сезоне Андрей Разин часто кидал камень в огород Зернова. Не было ли у них конфликта? Андрей Владимирович настаивал на его обмене?

– Нет, такого не было. У нас были рабочие, нормальные отношения. Денис внес очень большой вклад в успех команды за то время, когда играл у нас.

Его обмен очень долго обсуждался и дался нам очень тяжело. Но таковы реалии потолка зарплат. Мы были вынуждены принять какие‑то меры, – сказал спортивный директор «Металлурга » Евгений Бирюков .

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