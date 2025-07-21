Директор «Металлурга» о Ткачеве: «Любой клуб хотел бы его заполучить. Но есть потолок зарплат и еще много факторов, которые надо обдумывать»
Евгений Бирюков оценил появление Владимира Ткачева на рынке свободных агентов.
«Авангард» ранее сообщил о расторжении соглашения с хоккеистом – оно действовало до 2030 года с зарплатой 120 миллионов рублей за сезон.
Также появилась информация, что «Металлург» является основным претендентом на подписание договора с нападающим.
«Когда такой игрок, как Ткачев, выходит на рынок, думаю, любой клуб хотел бы его заполучить, но есть потолок зарплат и еще много факторов, которые надо обдумывать, смотреть и понимать», – сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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