Директор «Металлурга» о Ткачеве: «Любой клуб хотел бы его заполучить. Но есть потолок зарплат и еще много факторов, которые надо обдумывать»

Евгений Бирюков оценил появление Владимира Ткачева на рынке свободных агентов.

«Авангард» ранее сообщил о расторжении соглашения с хоккеистом – оно действовало до 2030 года с зарплатой 120 миллионов рублей за сезон.

Также появилась информация , что «Металлург» является основным претендентом на подписание договора с нападающим.

«Когда такой игрок, как Ткачев, выходит на рынок, думаю, любой клуб хотел бы его заполучить, но есть потолок зарплат и еще много факторов, которые надо обдумывать, смотреть и понимать», – сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.