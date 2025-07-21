«Автомобилист» заплатит Блэкеру 75 млн рублей за 2 года (Metaratings)

Джесси Блэкер заработает 75 млн рублей за 2 сезона в «Автомобилисте».

Об этом сообщает Metaratings.

В понедельник стало известно , что 34-летний защитник заключил новый контракт, рассчитанный на два года, с клубом из Екатеринбурга.

Канадец, имеющий гражданство Казахстана, провел четыре предыдущих сезона в составе «Автомобилиста ».

В это межсезонье Блэкер подписал договор с «Авангардом», однако спустя полтора месяца клуб решил его расторгнуть . Также сообщалось , что по контракту с «Авангардом» зарплата игрока составляла 80 млн рублей за 2 года.

В прошлом сезоне на счету защитника 18 (3+15) очков при полезности плюс 11 в 51 матче Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф Блэкер провел две игры, не совершив результативных действий.

Ранее в «Автомобилисте» защитник получал около 40 млн рублей за сезон.

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