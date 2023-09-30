«Салават» планирует подписать защитника Мелоша. Переговоры пока далеки от завершения (Артур Хайруллин)

«Салават» хочет подписать контракт с защитником Николасом Мелошем.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Салават Юлаев» планирует подписать контракт с канадским защитником Николасом Мелошем.

Но переговоры пока далеки от завершения. Усиление должно быть неплохое», – написал Хайруллин.

В сезоне-2022/23 Мелош играл в АХЛ за «Калгари Рэнглерс». В регулярном чемпионате он провел 64 матча и набрал 21 (4+17) очко при показателе полезности «+18».

Ранее он играл в НХЛ за «Сан-Хосе». В его активе 57 игр в лиге и 8 (2+6) баллов.