«Салават» планирует подписать защитника Мелоша. Переговоры пока далеки от завершения (Артур Хайруллин)

Теги Салават Юлаев возможные переходы КХЛ Николас Мелош Спорт-Экспресс Калгари Рэнглерс Хоккей

«Салават» хочет подписать контракт с защитником Николасом Мелошем.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Салават Юлаев» планирует подписать контракт с канадским защитником Николасом Мелошем.

Но переговоры пока далеки от завершения. Усиление должно быть неплохое», – написал Хайруллин.

В сезоне-2022/23 Мелош играл в АХЛ за «Калгари Рэнглерс». В регулярном чемпионате он провел 64 матча и набрал 21 (4+17) очко при показателе полезности «+18».

Ранее он играл в НХЛ за «Сан-Хосе». В его активе 57 игр в лиге и 8 (2+6) баллов.

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1 комментарий

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RusSh
Что то статистика вообще не очень, - 17 в НХЛ, что то вообще. Интересно за сколько хотят подписать.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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