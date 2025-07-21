Генменеджер «Сибири»: «Тодд был готов присоединиться к нам, бюджет не позволил сделать достойное предложение. Но если мы наберем игроков со стороны, то где нашим пацанам играть?»

Виктор Меркулов заявил, что Нэйтан Тодд был готов перейти в «Сибирь».

В прошлом сезоне нападающий выступал за «Салават Юлаев».

– В болельщицкой среде ходили разговоры, а скорее даже надежды, что, помимо Уилсона, «Сибирь» может пополнить другой экс-уфимец Нэйтан Тодд. Насколько это было реально?

– По моей информации, он был готов присоединиться к нашей команде.

Однако до обсуждения финансов дело не дошло. Бюджет не позволял сделать ему достойное предложение.

– Выбор между ним и Скоттом Уилсоном не стоял?

– Нет, не стоял. Тодд оказался доступен для переговоров намного позже Уилсона.

Конечно, Нэйтан нам бы помог. С другой стороны, о чем я уже говорил, если мы наберем игроков со стороны, то где нашим пацанам играть? Надо давать шансы, и не по 2-3 минуты.

Опять же мы говорим о целесообразности создания команды ВХЛ.

Если мы сейчас не даем молодым игрокам шансов в КХЛ , то для кого будем их развивать в фарм-клубе? – сказал генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов.