«Спартак» подписал двусторонний контракт с Воробьевым после приобретения прав у «Витязя». Форвард набрал 26 очков в 60 матчах прошлого сезона КХЛ
«Спартак» подписал Ивана Воробьева после приобретения прав у «Витязя».
Красно-белые заключили с 23-летним нападающим двустороннее соглашение на два года.
«Спартак» ранее выменял у «Витязя» права на хоккеиста за денежную компенсацию.
В прошлом сезоне Иван Воробьев набрал 26 (13+13) очков при полезности «минус 12» в 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 14:31.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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