«Спартак» подписал двусторонний контракт с Воробьевым после приобретения прав у «Витязя». Форвард набрал 26 очков в 60 матчах прошлого сезона КХЛ

«Спартак» подписал Ивана Воробьева после приобретения прав у «Витязя».

Красно-белые заключили с 23-летним нападающим двустороннее соглашение на два года.

«Спартак » ранее выменял у «Витязя » права на хоккеиста за денежную компенсацию.

В прошлом сезоне Иван Воробьев набрал 26 (13+13) очков при полезности «минус 12» в 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . Среднее игровое время – 14:31.